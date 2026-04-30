roma notaio truffa 41 clienti e si mette in tasca 5 milioni la denuncia partita per 100mila euro spariti in un rogito

Un notaio romano è stato denunciato per aver frodato 41 clienti, sottraendo circa 5 milioni di euro. La vicenda è emersa dopo una denuncia riguardante la scomparsa di 100.000 euro, collegata a un rogito. Tra le somme sottratte figurano imposte di registro, tasse catastali e ipotecarie, oltre a depositi, cessioni di crediti di imposta e liquidazioni. La vicenda coinvolge diverse operazioni finanziarie che hanno portato al patrimonio illecito del professionista.

Nella ricerca scientifica è un principio ovvio che, quando una teoria effettua predizioni errate, la si debba correggere o si debba elaborare una teoria alternativa. Il medesimo principio, con qualche incertezza in più, vale anche nella maggior parte delle scienze sociali. La ragione di tale “incertezza in più” è legata alla maggiore genericità delle predizioni delle scienze sociali, e soprattutto al fatto che – diversamente da quel che accade nelle cosiddette scienze dure – è quasi sempre impossibile effettuare esperimenti controllati. C’è un campo, tuttavia, nel quale alcune predizioni errate sono facilmente constatabili, ma non incontrano alcuna resistenza, né suscitano propositi di auto-correzione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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