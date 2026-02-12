Concessionaria truffa | un milione di euro di finanziamenti illeciti a ignari clienti indagati per truffa e riciclaggio

La Guardia di Finanza ha scoperto una vasta truffa legata a una concessionaria. Secondo le indagini, sono stati distribuiti circa un milione di euro in finanziamenti illeciti, coinvolgendo clienti che non sapevano di essere truffati. Diverse persone sono state iscritte nel registro degli indagati con accuse di truffa e riciclaggio. La procura sta approfondendo le responsabilità e cercando di capire come siano stati mossi i soldi. È ancora in corso il lavoro degli investigatori per fare luce sulla vicenda.

Concessionaria sotto inchiesta per truffe finanziarie: un milione di euro di danni e ignari clienti coinvolti. La Guardia di Finanza di Soave ha scoperto un sistema fraudolento orchestrato da una concessionaria dell’est veronese, che ha causato danni per oltre 1,1 milioni di euro. L’indagine ha rivelato l’apertura di finanziamenti a nome di ignari clienti, sfruttando la loro precedente relazione con l’azienda automobilistica per ottenere liquidità e riciclare i proventi illeciti. Un meccanismo di frode basato sulla fiducia dei clienti. L’attività illecita, emersa grazie alle segnalazioni di cittadini che si sono visti recapitare comunicazioni di finanziamenti mai richiesti, ha portato all’esecuzione di misure cautelari e perquisizioni a carico del titolare della concessionaria, ora indagato per truffa e autoriciclaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Concessionaria Truffa Apre finanziamenti "fantasma" ad ignari clienti della concessionaria: truffe per oltre 1 milione di euro La Guardia di Finanza di Soave ha smascherato un giro di truffe legate a finanziamenti mai effettivamente aperti. Verona, finanziamenti “fantasma” a nome di clienti ignari: scoperta frode da oltre 1,1 milioni in una concessionaria dell’Est veronese La scoperta di una frode da oltre 1,1 milioni di euro scuote l’Est veronese. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. La truffa del finanziamento forzato quando acquistate una nuova vettura, #shortsvideo Ultime notizie su Concessionaria Truffa Argomenti discussi: L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: NIPOTE TRUFFA LA ZIA INVALIDA, SEQUESTRATO OLTRE UN MILIONE; Truffano anziano collezionista per un milione e mezzo di euro: arrestato napoletano. Prestiti fantasma a nome di clienti ignari, frode milionaria di un concessionario veronese – VIDEOMaxi truffa da oltre 1,1 milioni: concessionario dell'est veronese nei guai per finanziamenti fantasma e autoriciclaggio. veronaoggi.it Apre finanziamenti fantasma ad ignari clienti della concessionaria: truffe per oltre 1 milione di euroIl titolare dell'attività dell'est veronese avrebbe presentato pratiche di finanziamento connesse all’acquisto di veicoli utilizzando la documentazione di soggetti incosapevoli e in passato già client ... veronasera.it Maxi frode sui finanziamenti auto: nei guai il titolare di una concessionaria --> https://www.nordest24.it/verona-truffa-finanziamenti-auto-sequestro-concessionaria-est-veronese facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.