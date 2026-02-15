Napoli-Roma non c’è partita a livello di impresa | De Laurentiis di tasca sua ha speso 48 milioni i Friedkin 824

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha investito personalmente 48 milioni di euro per rafforzare la squadra, mentre i Friedkin, proprietari della Roma, hanno speso 824 milioni complessivi. Questa differenza si riflette nella forza delle due società, con la Roma che ha messo sul tavolo una cifra molto più alta per i nuovi acquisti. La partita di stasera alle 20:45 mette in evidenza anche questa disparità finanziaria tra le due squadre.

Napoli-Roma, in scena stasera alle 20:45, è una sfida che va oltre il mero fattore campo: si tratta infatti di una contrapposizione anche economica, tra due diversi modelli di gestione societaria. Il punto di Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport. Napoli-Roma, una sfida anche economica. Si legge sulla Gazzetta: De Laurentiis è stato l'antesignano del fair play finanziario. Prima ancora che lo imponessero le norme, Adl lo adottò come modello operativo per il suo Napoli, il cui titolo sportivo venne rilevato nell'estate 2004 dalla curatela fallimentare. Acquisto e avviamento furono finanziati da un prestito di UniCredit da 32 milioni, che nel giro di tre anni venne interamente rimborsato dallo stesso club.