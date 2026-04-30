A Roma, una scoperta recente ha portato alla luce un muro che rivela i dettagli della strategia difensiva dell’allenatore. La squadra ha ritrovato quella compattezza che mancava dal 18 gennaio, data dell’ultima partita in trasferta senza subire gol, vinta contro il Torino. Questa novità si inserisce in un percorso di miglioramento difensivo, che ha portato a un ritorno alle prestazioni più solide fuori casa.

La Roma ritrova finalmente quella solidità difensiva esterna che mancava dallo scorso 18 gennaio, quando il successo contro il Torino aveva segnato l’ultima gara lontano dall’Olimpico senza reti al passivo. Da quel momento, i giallorossi avevano infilato una striscia di sette incontri consecutivi tra campionato ed Europa League con almeno un gol subito, interrompendo un trend di impermeabilità difensiva che era stato il vero motore della prima parte di stagione. Gian Piero Gasperini ha più volte ribadito come questa capacità di neutralizzare gli attacchi avversari rappresenti un fattore decisivo per le ambizioni del club, sottolineando come la protezione dell’area di rigore sia rimasta una priorità assoluta nonostante il mutamento dei numeri nel corso dei mesi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, muro ritrovato: i segreti della difesa di Gasperini

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