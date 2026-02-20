Ndicka il muro della Roma è tornato | con lui la difesa di Gasperini è al top in Europa
Ndicka, il difensore della Roma, ha fatto il suo ritorno dopo l’assenza per la Coppa d’Africa, che aveva indebolito la linea difensiva giallorossa. Con lui in campo, la squadra di Gasperini si mostra più solida e compatta, soprattutto contro gli attaccanti avversari come Kilicsoy e Hojlund. La sua presenza ha rafforzato la fase difensiva, portando maggiore sicurezza alla retroguardia. La sua performance ha riacceso le speranze dei tifosi romanisti di mantenere un rendimento elevato in campionato. Ora, il suo ruolo si rivela fondamentale per la squadra.
Ci ha messo un po’ a ricarburare, anche perché le tossine della coppa d’Africa si sono fatte sentire, sia sui muscoli che sulla testa. Poi, però, Evan Ndicka è tornato a regime. Il che vuol dire essenzialmente due cose: affidabile dal punto di vista fisico ed essenziale nello sviluppo dinamico della fase difensiva della Roma. Se a tutto questo ci aggiungiamo poi l’aggressività in marcatura, il tempismo sugli anticipi e la giusta cattiveria agonistica allora Gian Piero Gasperini può dormire davvero sereno: la Roma ha finalmente ritrovato il suo muro. Le prime partite di Ndicka subito dopo la Coppa d’Africa non erano state infatti perfette.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Roma, con N’Dicka Gasperini ha ritrovato il suo muro in difesa: i numeri che proiettano i giallorossi al top in Europa
Leggi anche: Roma ritrova il suo muro difensivo con N'Dicka: i numeri che li proiettano al top in EuropaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il muro della Roma. La difesa di Gasperini con super Ndicka è il top in Europa; Di Canio: Malen ha 27 anni e nessuno se l'è mai filato -; Il muro della Roma: la difesa di Gasp con super Ndicka è il top in Europa; Evan, è tornato il ministro della Difesa.
Ndicka, il muro della Roma è tornato: con lui la difesa di Gasperini è al top in EuropaEvan di nuovo perfetto su Kilicsoy e Hojlund. Senza di lui, assente per gli impegni della Coppa d'Africa, i giallorossi avevano perso solidità ... msn.com
Il muro della Roma: la difesa di Gasp con super Ndicka è il top in EuropaIl muro della Roma: la difesa di Gasp con super Ndicka è il top in Europa - La Gazzetta dello Sport - Ci ha messo un po' a ricarburare, anche perché le tossine della coppa d'Africa si sono fatte... - ... marione.net
Con #NDicka #Gasperini alza il muro I numeri difensivi della #Roma al top in Europa x.com
Evan N'Dicka rialza il muro contro il Cagliari e si riprende la Roma nel momento chiave della stagione #ASRoma #CorrieredelloSport #EvanNDicka - facebook.com facebook