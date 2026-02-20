Ndicka il muro della Roma è tornato | con lui la difesa di Gasperini è al top in Europa

Ndicka, il difensore della Roma, ha fatto il suo ritorno dopo l’assenza per la Coppa d’Africa, che aveva indebolito la linea difensiva giallorossa. Con lui in campo, la squadra di Gasperini si mostra più solida e compatta, soprattutto contro gli attaccanti avversari come Kilicsoy e Hojlund. La sua presenza ha rafforzato la fase difensiva, portando maggiore sicurezza alla retroguardia. La sua performance ha riacceso le speranze dei tifosi romanisti di mantenere un rendimento elevato in campionato. Ora, il suo ruolo si rivela fondamentale per la squadra.

Ci ha messo un po’ a ricarburare, anche perché le tossine della coppa d’Africa si sono fatte sentire, sia sui muscoli che sulla testa. Poi, però, Evan Ndicka è tornato a regime. Il che vuol dire essenzialmente due cose: affidabile dal punto di vista fisico ed essenziale nello sviluppo dinamico della fase difensiva della Roma. Se a tutto questo ci aggiungiamo poi l’aggressività in marcatura, il tempismo sugli anticipi e la giusta cattiveria agonistica allora Gian Piero Gasperini può dormire davvero sereno: la Roma ha finalmente ritrovato il suo muro. Le prime partite di Ndicka subito dopo la Coppa d’Africa non erano state infatti perfette.🔗 Leggi su Gazzetta.it

