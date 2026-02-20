Roma con N’Dicka Gasperini ha ritrovato il suo muro in difesa | i numeri che proiettano i giallorossi al top in Europa

N’Dicka ha segnato un gol decisivo e ha contribuito a rafforzare la difesa della Roma. Gasperini, allenatore dei giallorossi, ha puntato sull’acquisto del difensore francese per migliorare le prestazioni difensive della squadra. Da quando è arrivato, N’Dicka ha chiuso con successo molte azioni avversarie, portando la Roma a ottenere una delle migliori difese in Europa. I numeri dimostrano quanto questa scelta abbia inciso sulla solidità del reparto arretrato. La Roma continua a sorprendere con le sue prestazioni difensive.

