A Roma, si prevede che il modello SiGMA possa generare un impatto economico fino a 168 milioni di euro all'anno tra il 2025 e il 2030. Questa stima riguarda principalmente la filiera dei servizi, che coinvolgerà oltre 50 settori diversi. L'iniziativa si inserisce in un quadro di sviluppo che interessa diverse aree dell’economia locale, con effetti che si estenderanno nel medio termine.

? Cosa sapere Il modello SiGMA porterà a Roma tra il 2025 e il 2030 fino a 168 milioni di euro.. L'impatto economico coinvolgerà la filiera dei servizi con oltre 50.000 delegati previsti nel 2030.. Roma riceverà tra il 2025 e il 2030 una pressione economica costante grazie al modello di SiGMA Group, con proiezioni che indicano un impatto annuo tra i 134 e i 168 milioni di euro per la capitale italiana. Il ritmo della città cambia radicalmente quando l’industria tecnologica del gioco si concentra nella Capitale. Non è solo un afflusso di persone, ma una trasformazione profonda delle dinamiche urbane: hotel che raggiungono la massima occupazione, ristoranti pieni anche nei periodi di bassa stagione e servizi locali chiamati a gestire un carico di lavoro superiore alla norma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: l’impatto del modello SiGMA fino a 168 milioni di euro l’anno

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