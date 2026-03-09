Nel 2025 il mercato dei droni in Italia vale 168 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. Sono previsti circa 148.000 velivoli operativi sul territorio, secondo le stime del settore. La diffusione di questi apparecchi continua a espandersi in vari ambiti, dai settori industriali a quelli civili, consolidando la presenza di droni in Italia.

Il mercato dei droni in Italia raggiunge nel 2025 la soglia dei 168 milioni di euro, segnando una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Oltre 148.000 velivoli risultano registrati sulla piattaforma d-flight, mentre gli operatori attivi superano le 185.000 unità. Il Politecnico di Milano ha censito più di 650 progetti attivi, con il 89% dedicato alle operazioni aeree e l’11% focalizzato su mobilità avanzata e consegna merci. L’espansione non riguarda solo i numeri grezzi: le imprese attive nel settore sono salite a 675, invertendo un trend negativo durato cinque anni tra aperture e chiusure societarie. Gli spazi di volo autorizzati aumentano costantemente e si preparano all’arrivo di vertiporti specifici per il decollo verticale di aeromobili elettrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni in Italia: 168 milioni di euro e 148.000 velivoli nel 2025

