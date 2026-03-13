Il golf in Lombardia genera fino a 185 milioni di euro | lo studio EY-Assolombarda svela l’impatto economico dello sport

Uno studio di EY-Assolombarda ha rilevato che il golf in Lombardia produce un impatto economico di circa 185 milioni di euro. La regione ospita 65 circoli e conta più di 27.000 tesserati, confermandosi come il principale polo golfistico del paese. Il turismo associato allo sport rappresenta un giro d’affari compreso tra 103 e 118 milioni di euro.

