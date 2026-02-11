Totti Roma il ritorno prende forma | un dettaglio può cambiare tutto La mossa dei Friedkin

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, potrebbe tornare ufficialmente sotto i riflettori del club. I Friedkin stanno studiando l’ultima mossa per convincerlo a tornare, e una decisione sembra ormai vicina. Durante una serata all’Olimpico, il clima è stato speciale, con il pubblico che ha rivisto Totti come se fosse ancora in campo. Ora tutto dipende da un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola.

