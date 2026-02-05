Roma Totti vede il ritorno | l’apertura di Ranieri accende il sogno dei Friedkin

Totti torna a Roma e riaccende l’entusiasmo dei tifosi. Ranieri ha aperto le porte e il sogno di rivedere l’ex capitano in campo sembra diventare realtà. Nei palazzi di Trigoria si lavora per riportarlo, e i Friedkin ci credono sempre di più.

Il ritorno dell’icona assoluta nella Capitale non è più soltanto un esercizio di nostalgia per i tifosi giallorossi, ma una possibilità concreta che sta prendendo forma nelle stanze dei bottoni di Trigoria. Claudio Ranieri, figura di garanzia e profondo conoscitore dell’ambiente romanista, ha rotto gli indugi nelle ultime ore confermando ufficialmente l’esistenza di un dialogo in corso tra la proprietà americana e lo storico capitano. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l’ex tecnico ha svelato i piani della dirigenza: «So che i Friedkin ci stanno pensando. Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché lui è davvero parte della Roma», ha dichiarato Ranieri, legittimando di fatto un’operazione che riporterebbe Francesco Totti all’interno dell’organigramma societario dopo anni di gelo.🔗 Leggi su Como1907news.com

Ranieri rivela che i Friedkin stanno pensando a un ritorno di Francesco Totti alla Roma.

La Roma potrebbe riaccogliere Francesco Totti.

