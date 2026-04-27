Dopo la partita contro il Bologna, l'allenatore della Roma ha dichiarato di voler ottenere pieni poteri tecnici per gestire direttamente le scelte legate alla squadra. Le sue parole chiariscono l'intenzione di assumere un ruolo decisionale più ampio nel progetto sportivo della società, senza lasciare spazio a fraintendimenti o ambiguità. La richiesta segue le recenti discussioni interne e le aspettative legate alla guida tecnica del club.

Le parole pronunciate da Gian Piero Gasperini nel post-partita di Bologna non lasciano spazio a interpretazioni: il tecnico rivendica un ruolo centrale e decisionale nella costruzione della Roma del futuro. Il ragionamento dell’allenatore di Grugliasco è lineare quanto perentorio: se la responsabilità tecnica ricade sulle sue spalle, allora è fondamentale che le sue richieste vengano assecondate per garantirgli la necessaria credibilità. Un messaggio diretto alla proprietà, che spinge per un cambio di rotta rispetto ai recenti diktat societari. Gasperini sta andando apertamente contro l’attuale “umore popolare” e la linea del club, che prevedeva il congelamento dei rinnovi per i pilastri storici, chiedendo invece con forza la conferma del nucleo composto da Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, diktat Gasperini: “Voglio i pieni poteri tecnici”

Notizie correlate

Roma, pieni poteri a Gasperini: Cristante è il leaderL’addio di Claudio Ranieri segna ufficialmente l’inizio di una nuova era in casa Roma, con Gian Piero Gasperini investito di “pieni poteri” dalla...

Roma, ultimatum Gasperini: pieni poteri o addio. Il Napoli osserva lo stalloGasperini vuole la garanzia di un mercato estivo importante, indipendentemente dall’eventuale approdo in Champions League.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Roma, il diktat di Gasperini: le 3 condizioni per restare in giallorosso e il duello con Ranieri; Addio Gasperini: quattro diktat alla Roma per restare; I diktat di Gasperini: richieste dal sapore di ultimatum; Roma, Dan Friedkin ferma il teatrino Gasperini-Ranieri.

Gasperini si toglie qualche sassolino: Mai mancata la fiducia verso di me, non voglio partecipare alla macchina del fangoIl tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha parlato dell'addio di Ranieri e il rapporto con il ds Massara. ilnapolista.it

Ranieri e la Roma si separano, Gasperini più centrale: cosa cambia adesso anche con Massara e TottiLa fine era già scritta tra le righe, come quelle storie che non hanno bisogno di un finale rumoroso per lasciare il segno. La Roma e Claudio Ranieri si salutano così, senza piatti che volano, ma con ... msn.com

La cantante, nata il 26 aprile a Roma, condivide gli scatti di una giornata spensierata passata in famiglia. - facebook.com facebook

Roma, la questura spiega perché ha chiuso il 'The Sanctuary' ift.tt/3rIOwPd x.com