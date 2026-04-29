Musei gratis a Roma domenica 3 maggio | tutti i siti aperti e le mostre da vedere

Domenica 3 maggio i musei e alcune aree archeologiche di Roma resteranno aperti con ingresso gratuito. La iniziativa coinvolge tutti i siti del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune zone storiche della città. La giornata permette di visitare gratuitamente le esposizioni e i luoghi di interesse culturale in programma. L’accesso libero interessa anche alcuni musei e aree archeologiche della città, offrendo l’opportunità di scoprire diverse attrazioni senza costi.

Roma, 29 aprile 2026 – Ingresso gratuito per tutti domenica 3 maggio, prima domenica del mese, nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. Saranno infatti aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio (dalle 7.00 alle 20.00), con il Museo della Forma Urbis, (dalle 10.00 alle 19.00 – ultimo ingresso alle 18.00 – Ingressi viale del Parco del Celio 2022 – Clivo di Scauro 4); l’ Area Sacra di largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 ultimo ingresso ore 18.00), l’ area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19.00, ultimo ingresso ore 18.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Dalla Zisa al casolare Impastato a Cinisi: tutti i siti culturali aperti e gratis la prima domenica del mese di maggioIl 3 maggio 2026, prima domenica del mese, i seguenti siti di pertinenza della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo saranno... Otto marzo, musei e parchi archeologici statali gratis per le donne: i siti aperti a Palermo e provinciaDomenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratuito alle donne nei... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Musei gratis Roma, 3 maggio ingresso gratuito. Ecco dove; Musei gratis il 25 aprile: le aperture per la festa della Liberazione; Cosa fare a Roma (anche gratis) venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 aprile: dal Festival del Mondo al Roma Libera Fest al 692 Secret Garden; Weekend a Roma, cinque eventi (gratis) da non perdere sabato 25 e domenica 26: dai Musei Vaticani ai Festival. 25 aprile a Roma 2026: tutto quello che c’è da fare tra cortei, concerti e musei gratisCosa fare il 25 aprile a Roma: cerimonie, Festa della Resistenza, Earth Day a Villa Borghese, concerti, musei gratis e idee per famiglie. greenme.it Musei gratis a Roma domenica 5 ottobre: quali visitare e che mostre vedereIl 5 ottobre 2025 è in programma la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei civici e nelle aree archeologiche a Roma. Un appuntamento dedicato agli appassionati dell'Arte, della Storia e ... fanpage.it MUSEI GRATIS PER TUTTI I siti da poter visitare - facebook.com facebook