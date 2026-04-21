Il 25 aprile, in Toscana, musei e luoghi della cultura statali saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito in occasione della Festa della Liberazione. La maggior parte delle strutture della regione aderisce all’iniziativa, offrendo l’opportunità di visitare esposizioni e collezioni senza costi aggiuntivi. La giornata si svolge tra arte e storia, con aperture diffuse in diverse città toscane per celebrare questa ricorrenza.

Firenze, 21 aprile 2026 - Un 25 aprile all’insegna della cultura. Per la festa della Liberazione, la maggior parte dei luoghi della cultura statali della direzione regionale musei della Toscana apre le porte al pubblico, con ingresso gratuito. Un’occasione per riscoprire un patrimonio diffuso su tutto il territorio, dalle grandi città ai borghi, tra musei, ville medicee e aree archeologiche. https:www.lanazione.itfirenzecronacamostra-artigianato-biglietti-jz49yf2s Tantissime proposte. A Firenze, il Museo archeologico nazionale, tra i più importanti d’Italia, propone un viaggio tra civiltà antiche con la straordinaria collezione egizia e capolavori come il Vaso François e la Chimera di Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 25 Aprile tra arte e storia: musei aperti (e gratis) in tutta la Toscana

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