Claudio Ranieri conferma che i Friedkin stanno valutando il possibile ritorno di Francesco Totti in società. L’ex allenatore della Roma dice che Totti potrebbe tornare a essere parte del club, e spera che questa mossa possa portare benefici. La notizia circola tra i tifosi, che sono in attesa di sapere se il Capitano tornerà ufficialmente in famiglia.

«I Friedkin stanno pensando al ritorno di Francesco Totti in società. È parte della Roma», queste le parole di Claudio Ranieri in un’intervista a Sky Sport. Il Senior Advisor giallorosso lancia una ‘bomba’ che non può che far felici tutti i tifosi giallorossi. Sul ruolo di Francesco c’è ancora mistero anche perché una decisione definitiva non è stata presa, ma nei prossimi giorni sono attesi sviluppi. L'incontro con Ryan Friedkin all'Olimpico Totti era tornato all’Olimpico in occasione di Roma-Stoccarda (due settimane fa), in quell’occasione c’era stato anche un saluto con Ryan Friedkin presente in tribuna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Totti può davvero tornare alla Roma, l'ipotesi di un rientro (in società). Ranieri: «I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro possa essere utile»

La Roma potrebbe riaccogliere Francesco Totti.

