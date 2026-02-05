Totti può davvero tornare alla Roma l' ipotesi di un rientro in società Ranieri | I Friedkin ci stanno pensando mi auguro possa essere utile

Da ilmessaggero.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Ranieri conferma che i Friedkin stanno valutando il possibile ritorno di Francesco Totti in società. L’ex allenatore della Roma dice che Totti potrebbe tornare a essere parte del club, e spera che questa mossa possa portare benefici. La notizia circola tra i tifosi, che sono in attesa di sapere se il Capitano tornerà ufficialmente in famiglia.

«I Friedkin stanno pensando al ritorno di Francesco Totti in società. È parte della Roma», queste le parole di Claudio Ranieri in un’intervista a Sky Sport. Il Senior Advisor giallorosso lancia una ‘bomba’ che non può che far felici tutti i tifosi giallorossi. Sul ruolo di Francesco c’è ancora mistero anche perché una decisione definitiva non è stata presa, ma nei prossimi giorni sono attesi sviluppi. L'incontro con Ryan Friedkin all'Olimpico Totti era tornato all’Olimpico in occasione di Roma-Stoccarda (due settimane fa), in quell’occasione c’era stato anche un saluto con Ryan Friedkin presente in tribuna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

totti pu242 davvero tornare alla roma l ipotesi di un rientro in societ224 ranieri i friedkin ci stanno pensando mi auguro possa essere utile

© Ilmessaggero.it - Totti può davvero tornare alla Roma, l'ipotesi di un rientro (in società). Ranieri: «I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro possa essere utile»

Approfondimenti su Totti Roma

Totti può davvero tornare alla Roma, l'ipotesi di un rientro (in società). Ranieri: «I Friedkin ci stanno pensando»

La Roma potrebbe riaccogliere Francesco Totti.

La Palermo-Napoli soppressa, il sindaco Lagalla: "Mi auguro che la Tirrenia possa tornare sui suoi passi"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Totti Roma

totti può davvero tornareTotti può davvero tornare alla Roma, l'ipotesi di un rientro (in società). Ranieri: «I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro possa essere utile»«I Friedkin stanno pensando al ritorno di Francesco Totti in società. È parte della Roma», queste le parole di Claudio Ranieri ... msn.com

totti può davvero tornareTotti può davvero tornare alla Roma, l'ipotesi di un rientro (in società). Ranieri: «I Friedkin ci stanno pensando»«I Friedkin stanno pensando al ritorno di Francesco Totti in società. È parte della Roma», queste le parole di Claudio Ranieri ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.