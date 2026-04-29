Roma-Fiorentina emergenza attacco per Vanoli | Kean a rischio

La partita tra Roma e Fiorentina si avvicina, e i Viola devono fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo. L'allenatore ha annunciato che l'attaccante Kean potrebbe non essere disponibile per la sfida di lunedì sera allo stadio Olimpico. La squadra viola arriva in campo con alcuni giocatori in meno rispetto al previsto, complicando le scelte per l'undici titolare.

La Fiorentina si presenta alla sfida di lunedì sera contro la Roma allo stadio Olimpico con il volto di una squadra in salute ma falcidiata dalle defezioni nel reparto avanzato. Il posticipo delle 20.45, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A, mette di fronte una compagine giallorossa ancora in piena corsa per obiettivi nobili e una Viola che, pur navigando in acque tranquille, deve fare i conti con un’infermeria affollata. La squadra di Paolo Vanoli, reduce da una striscia di sette risultati utili consecutivi che ha fruttato 13 punti, si trova attualmente al quindicesimo posto a quota 37, con un rassicurante margine di nove lunghezze sulla zona retrocessione occupata dalla Cremonese.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, emergenza attacco per Vanoli: Kean a rischio Notizie correlate Fiorentina-Torino, scontro verità al Franchi: Vanoli punta su Kean, Baroni sfida l’emergenzaDopo l'addio alla Coppa Italia, i granata cercano il riscatto a Firenze contro una Viola a caccia di punti salvezza: le ultime sulle formazioni e... Fiorentina-Parma, le ultime dai campi: Vanoli col dubbio Kean. Emergenza in difesa per CuestaFiorentina e Parma si sfideranno domani, domenica 8 marzo (ore 15), per la 28ª giornata di Serie A. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fiorentina verso la salvezza, ma l’emergenza Kean pesa sul finale; Fiorentina, Kean e Piccoli entrambi out: i convocati per il Sassuolo; Emergenza attacco per la Fiorentina: Piccoli gioca sotto infiltrazioni, ma i numeri preoccupano; Fiorentina-Sassuolo: viola in emergenza. Piccoli out, Gudmundsson falso nueve. La salvezza è lì, va presa. Formazioni. Fiorentina, non solo Gosens: Piccoli punta al rientro con la RomaLa Fiorentina si prepara ad affrontare la Roma nel posticipo della 35ª giornata di Serie A previsto per lunedi sera. Un match importantissimo per gli uomini di Paolo Vanoli che contro i giallorossi ... fantacalcio.it Orari e date della 35ª giornata di Serie A, Roma-Fiorentina di lunedìIl programma del rush finale di campionato: aggiornato il calendario dopo le eliminazioni di Bologna e Fiorentina da Europa League e Conference ... corrieredellosport.it Verso #Roma-Fiorentina, tanti dubbi verso la sfida - facebook.com facebook Giudice Sportivo - El Aynaoui salta Roma-Fiorentina. Giallorossi graziati dall'ammenda #ASRoma #RomaFiorentina #SerieA x.com