Fiorentina-Sassuolo | viola in emergenza Piccoli out Gudmundsson falso nueve La salvezza è lì va presa Formazioni

Domani alle 14:30 la Fiorentina affronta il Sassuolo in una partita che si preannuncia complicata per i viola, reduci da alcune assenze e in condizioni di emergenza. Sono previsti alcuni piccoli infortuni tra i giocatori e la formazione sarà decisa solo nelle ultime ore, quando l’allenatore comunicherà l’elenco dei convocati. La partita si gioca in diretta su Dazn.

FIRENZE – Paolo Vanoli farà conoscere solo nella mattinata di oggi, giusto qualche ora prima di Fiorentina-Sassuolo (ore 14,30, diretta su Dazn) l’elenco dei convocati viola. Fra i quali, scontata l’assenza di Moise Kean, il dubbio riguarda Roberto Piccoli. Le sue condizioni fisiche creano allarme. L’attaccante non è al meglio dopo la gara di lunedì scorso a Lecce e nei giorni scorsi si è allenato in maniera differenziata. Potrebbe essere inserito nella lista, ma bene che vada andrà in panchina. Allora chi guiderà l’attacco della Fiorentina nella partita-spartiacque, ossia quella che potrebbe dare alla Fiorentina la certezza din essere uscita dalle acque torbide della lotta per la salvezza? Si apre il ballottaggio fra Braschi e Gudmundsson.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina-Sassuolo: viola in emergenza. Piccoli out, Gudmundsson “falso nueve”. La salvezza è lì, va presa. Formazioni Notizie correlate Fiorentina: Kean fuori anche con il Sassuolo. Piccoli punta centrale. Con Gudmundsson. Che afferma: “Felice e fiero in viola”Davanti a De Gea, linea a quattro con Dodo e Balbo esterni, quest’ultimo schierato al posto di Gosens, reduce da un risentimento ai flessori della... Juventus-Sassuolo, le formazioni: Spalletti punta su Perin, torna il falso nueveLa Juve di Spalletti va a caccia dei tre punti contro il Sassuolo: Luciano punta ancora sul tridente senza centravanti, Grosso risponde con Berardi,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Sassuolo, la storia tra i viola e i neroverdi: ecco i precedenti; Pronostico Fiorentina-Sassuolo quote della 34ª giornata di Serie A. Fiorentina-Sassuolo: viola in emergenza. Piccoli out, Gudmundsson falso nueve. La salvezza è lì, va presa. FormazioniPaolo Vanoli farà conoscere solo nella mattinata di oggi, giusto qualche ora prima di Fiorentina-Sassuolo (ore 14,30, diretta su Dazn) l'elenco dei convocati viola. Fra i quali, scontata l'assenza di ... firenzepost.it Pronostico Fiorentina-Sassuolo: occasione d’oro per la ViolaFiorentina-Sassuolo è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Grosso alla vigilia di Fiorentina Sassuolo Le sue dichiarazioni in conferenza stampa - facebook.com facebook #FiorentinaSassuolo, probabili formazioni: #Brescianini ok, #Piccoli non ce la fa #Fiorentina x.com