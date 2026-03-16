Enigma Jonathan David | il futuro della punta tra plusvalenza e addio

A otto giornate dalla fine di una stagione senza grandi soddisfazioni, si fa sempre più concreta l’ipotesi che l’attaccante possa lasciare la Juventus. La società sta valutando le opzioni per il suo futuro, mentre il giocatore si trova in un momento di incertezza riguardo alla permanenza in squadra. La situazione rimane in evoluzione e nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata.

A otto giornate dal termine di una stagione opaca, il futuro di Jonathan David alla Juventus appare sempre più lontano da Torino. Nonostante un bottino statistico che recita trentanove presenze, sette reti e cinque assist, i numeri non riescono a celare un rendimento deficitario, con una media d’impiego che sfiora appena i 50 minuti a partita. Giunto in bianconero a parametro zero, l’attaccante canadese si è trasformato in pochi mesi da colpo di mercato a principale indiziato per una cessione estiva, spinto da una duplice necessità della società: liberarsi di un equivoco tattico e generare una plusvalenza netta e vitale per le casse del club. La parabola dell’ex Lille è stata segnata da una cronica mancanza di fiducia che neppure la cura di Luciano Spalletti sembra, finora, essere riuscita a lenire. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Enigma Jonathan David: il futuro della punta tra plusvalenza e addio Articoli correlati Epilogo David: la Juventus prepara il divorzio e punta alla plusvalenzaNella mattinata di oggi, le indiscrezioni provenienti dai corridoi della Continassa delineano un futuro sempre più lontano da Torino per Jonathan... Leggi anche: Mistero David Bowie. Enigma tra esoterismo e trasformazioni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enigma Jonathan David Discussioni sull' argomento Enigma attacco | la Juventus tra il nodo Vlahovic e le flessioni di David e Openda; David da incubo il dato terribile sul rendimento offensivo della Juventus senza il canadese in campo Tutti i dettagli. Juventus, l’enigma Jonathan David: da titolare designato a spettatoreArrivato a parametro zero durante l’estate, Jonathan David avrebbe dovuto rappresentare la nuova scommessa a lungo termine della Juventus. Il classe 2000 canadese era stato accolto a Torino con ... it.blastingnews.com Jonathan David occasione per il mercato 2025: Inter, Juve e non solo, dove può andareNon serviva certo un gol in nazionale per scoprire Jonathan David - è il 28° - ma nell'ultima rete segnata nella vittoria del Canada contro gli Stati Uniti c'è ... calciomercato.com Con il rientro di #Vlahovic, #JonathanDavid è destinato a lasciare il ruolo di riferimento centrale dell’attacco al centravanti serbo. Una scelta che, tuttavia, non rappresenterebbe necessariamente un passo indietro per l’“Ice Man”. Per l’attaccante canades - facebook.com facebook