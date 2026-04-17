In questa stagione, Wesley e Matias Soulé si sono distinti per le loro prestazioni, dimostrando personalità e continuità sul campo. Le loro performance sono state riconosciute dal CIES, che le ha inserite tra i migliori giocatori under 23 a livello mondiale. Entrambi hanno attirato l’attenzione per il contributo dato alle rispettive squadre, confermando il loro ruolo come giovani promettenti nel panorama calcistico internazionale.

In questa stagione Wesley e Matias Soulé hanno espresso prestazioni molto convincenti tanto per personalità quanto per continuità. Il trequartista argentino ha brillato nei primi mesi, prima di avere alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi per più di un mese. La grande sorpresa è però il classe 2003 arrivato dal Flamengo, che è stato tra i più positivi quest’anno, crescendo di partita in partita e diventando un giocatore cruciale per la formazione di Gasperini. L’esplosione di questi due giocatori ha fatto sì che venissero inseriti nella lista stilata dal CIES dei giocatori Under 23 migliori al mondo. Questa classifica include talenti generazionali come Yamal, primo in graduatoria, Bellingham, Wirtz e anche l’ex giallorosso Huijsen, oggi protagonista con la maglia del Real Madrid.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, spiccano Soulé e Wesley: inseriti dal CIES tra i migliori U23 del mondo

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