Roma duplice sequestro di persona risolto dalla polizia | il luogo del blitz

A Roma, la polizia ha portato a termine un'operazione che ha portato alla liberazione di due persone sequestrate e all'arresto di quattro individui. L'intervento, condotto dalla Squadra Mobile e dal VI Distretto Casilino, ha avuto luogo in un'area della città, risolvendo un caso di sequestro di persona a scopo di estorsione. I dettagli dell'intervento sono stati confermati dagli investigatori, senza ulteriori precisazioni.

Duplice sequestro di persona a scopo di estorsione risolto dalla polizia a Roma. Due uomini, secondo quanto apprende LaPresse, sono stati liberati e quattro persone arrestate al termine di un blitz condotto dagli investigatori della Squadra Mobile e del VI Distretto Casilino. Tra i fermati anche una ragazza di 16 anni, trovata armata di una pistola semiautomatica calibro 7.65 con matricola abrasa, che ha tentato di estrarre dalla cintola all’arrivo degli agenti. La vicenda è iniziata martedì pomeriggio in un appartamento di via Veturia, nel quartiere Ponte Lungo, dove le due vittime vivevano in una stanza in affitto. Intorno alle 15.10 un uomo armato ha fatto irruzione nell’abitazione, costringendo i presenti, sotto la minaccia della pistola, a seguirlo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: il luogo del blitz Notizie correlate Leggi anche: Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arresti Leggi anche: Roma, duplice sequestro di persona a scopo di estorsione: quattro arresti Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arresti; Sequestrano 2 persone a Roma, la polizia irrompe e li arresta: fra i 4 fermati anche una 16enne armata; Caso Orlandi e omicidio Skerl, le indagini della Procura: Katy complice di Marco Accetti. Consegnò un comunicato di rivendicazione; Il boss di Roma che voleva evadere. Roma, duplice sequestro a scopo di estorsione: quattro arrestiRoma, duplice sequestro a scopo di estorsione: tra i fermati anche una minorenne armata, si indaga su possibili legami con il narcotraffico. tgcom24.mediaset.it Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arrestiDuplice sequestro di persona a scopo di estorsione risolto dalla polizia a Roma. Due uomini, secondo quanto apprende LaPresse, sono stati liberati e quattro ... lapresse.it Imposte di registro, tasse catastali e ipotecarie. Poi ancora: depositi, cessioni dei crediti di imposta e liquidazioni per un tesoretto da 5 milioni di euro finito nelle tasche del notaio ora rinviato a giudizio dalla Procura di Roma con l’accusa di peculato. Con una li - facebook.com facebook "Spari a Roma, preso l'autore", "I pm convocano Sempio: 'Ha ucciso lui Chiara e lo ha fatto da solo'": questo e altri titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. x.com