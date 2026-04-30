Roma duplice sequestro a scopo di estorsione | quattro arresti

Nella città di Roma, gli agenti hanno effettuato un'operazione tra Ponte Lungo e Tor Bella Monaca, portando all’arresto di quattro persone coinvolte in un sequestro a scopo di estorsione. Durante le operazioni, è stata fermata anche una minorenne, che si trovava in possesso di un’arma. L’intervento ha portato alla scoperta di un caso di sequestro e tentativo di estorsione, con le forze dell’ordine che hanno agito per fermare i responsabili.

Un duplice sequestro di persona a scopo di estorsione si è concluso con la liberazione degli ostaggi e l'arresto di quattro persone al termine di un'operazione lampo della polizia. L'intervento della polizia ha permesso di porre fine a una vicenda iniziata nel pomeriggio di martedì e sviluppatasi tra i quartieri di Ponte Lungo e Tor Bella Monaca. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto ha avuto inizio intorno alle 15.10 in un appartamento di via Veturia, dove le due vittime vivevano in affitto. Un uomo armato ha fatto irruzione nell'abitazione, costringendo i presenti, sotto la minaccia di una pistola, a seguirlo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, duplice sequestro a scopo di estorsione: quattro arresti Notizie correlate Leggi anche: Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arresti Quattro arresti in Umbria: accusati di truffa, estorsione e violenza sessuale in una presunta “setta”La Polizia di Stato di Perugia, insieme al Servizio Centrale Operativo del Dipartimento della P. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arresti; Sequestrano 2 persone a Roma, la polizia irrompe e li arresta: fra i 4 fermati anche una 16enne armata; Il boss di Roma che voleva evadere; Roma duplice sequestro di persona risolto dalla polizia | quattro arresti. Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arrestiDuplice sequestro di persona a scopo di estorsione risolto dalla polizia a Roma. Due uomini, secondo quanto apprende LaPresse, sono stati liberati e quattro ... lapresse.it Sequestrano 2 persone a Roma, la polizia irrompe e li arresta: fra i 4 fermati anche una 16enne armataUn duplice sequestro di persona a scopo di estorsione è stato risolto martedì 28 aprile dalla polizia in zona di Torrenova a Roma. Nel blitz che ha portato alla liberazione di due uomini sono state ar ... fanpage.it Imposte di registro, tasse catastali e ipotecarie. Poi ancora: depositi, cessioni dei crediti di imposta e liquidazioni per un tesoretto da 5 milioni di euro finito nelle tasche del notaio ora rinviato a giudizio dalla Procura di Roma con l’accusa di peculato. Con una li - facebook.com facebook "Spari a Roma, preso l'autore", "I pm convocano Sempio: 'Ha ucciso lui Chiara e lo ha fatto da solo'": questo e altri titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. x.com