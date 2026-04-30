Il calciatore Dovbyk torna ad allenarsi con la squadra dopo un periodo di assenza e si prepara a partire per la Finlandia, dove si svolgerà una fase della preparazione. La squadra si avvicina alle ultime partite della stagione, con il centravanti che si unisce ai compagni in vista degli impegni imminenti. L’allenatore ha recuperato il giocatore in vista del finale di campionato.

Gian Piero Gasperini recupera finalmente il suo centravanti per lo sprint finale di una stagione che entra nella sua fase più calda. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Tempo, Artem Dovbyk è pronto a rimettersi a disposizione della Roma dopo il lunghissimo stop forzato che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per quasi quattro mesi. Il calciatore ucraino volerà in Finlandia proprio in questo fine settimana per sottoporsi a un controllo specialistico fondamentale, l’ultimo passaggio burocratico e medico necessario per ottenere il via libera definitivo dai chirurghi che hanno seguito il suo caso. L’attaccante era stato costretto a fermarsi lo scorso gennaio, quando un serio infortunio alla coscia sinistra aveva reso inevitabile l’intervento chirurgico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dovbyk vede il rientro: missione in Finlandia

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