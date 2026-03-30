Roma si avvicina al rush finale di campionato con notizie positive: Artem Dovbyk si avvicina al rientro e ha programmato di tornare in campo entro la fine della stagione. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte della squadra nelle ultime partite, mentre si avvicina il momento decisivo per la qualificazione in Champions League.

La Roma prepara il colpo di scena per la volata Champions League: Artem Dovbyk vede la luce in fondo al tunnel e prenota il rientro per il finale di stagione. L’attaccante ucraino, fuori dai giochi dal 6 gennaio 2026 dopo la rete siglata a Lecce e la successiva lesione al tendine che lo ha costretto all’intervento chirurgico, sta bruciando le tappe della riabilitazione. Secondo le ultime indiscrezioni cliniche raccolte dalla nostra redazione, il centravanti si sottoporrà alla risonanza magnetica decisiva nell’ultima decade di aprile: l’obiettivo è ottenere il semaforo verde dai medici per tornare nell’elenco dei convocati tra la fine del mese e i primi giorni di maggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dovbyk vede il rientro: risonanza decisiva ad aprile per la Champions

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