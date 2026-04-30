Roma | dall' Argentina sicuri dell' addio di Dybala si punterà su Alajbegovic?

La Roma si prepara a affrontare il mercato estivo con alcune incertezze. Dopo le recenti voci sull’addio di Dybala, provenienti dall’Argentina, la dirigenza si concentra sul possibile arrivo di Alajbegovic. La rosa attuale include giocatori che potrebbero lasciare, mentre si valutano anche nuovi acquisti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. La situazione resta in evoluzione, con decisioni ancora da prendere.

Roma 30 aprile 2026 - Tra presente e futuro, il mercato della Roma balla tra certezze della rosa di oggi, possibili addii e potenziali nuovi ingaggi del domani. Il mercato è alle porte e le prime trattative cominciano a trapelare, rivelando le intenzioni dei vari club per l'estate. Uno dei nodi di ogni estate romanista quest'anno verrà al pettine, perché il contratto di Paulo Dybala, scadrà il prossimo giugno 2026. Tra il rinnovo e la partenza, negli uffici di Trigoria si ragiona su come gestire il futuro con o senza Joya, mentre le voci di corridoio rimbalzano anche al di fuori delle quattro mura giallorosse. Dall'Argentina infatti si lancia l'indiscrezione di un Boca Juniors vicinissimo al talento classe 1993.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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