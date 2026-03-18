Dybala-Boca Juniors tentazione Argentina | la Roma rischia l’addio a zero

Il Boca Juniors sta accelerando per portare via Paulo Dybala alla Roma, approfittando del blocco nelle trattative per il rinnovo del contratto del giocatore. La società argentina ha mostrato interesse concreto e sta facendo pressioni per convincere l’attaccante a trasferirsi. La Roma, invece, cerca di trovare una soluzione prima che si concretizzi l’addio a parametro zero.

Il Boca Juniors accelera per strappare Paulo Dybala alla Roma, sfruttando lo stallo totale sulle trattative per il rinnovo contrattuale. La Joya, in scadenza il prossimo 30 giugno, si libererebbe a parametro zero tra poco più di cento giorni, una prospettiva che il club giallorosso non ha ancora sventato con un’offerta di prolungamento ufficiale. Il pressing degli Xeneizes si è fatto asfissiante nelle ultime ore, alimentato anche da motivazioni extracalcio: la moglie dell’attaccante, Oriana Sabatini, spingerebbe per un ritorno definitivo in Argentina dopo la recente nascita della figlia, individuando in Buenos Aires l’ambiente ideale per la crescita del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala-Boca Juniors, tentazione Argentina: la Roma rischia l’addio a zero Articoli correlati Roma, Dybala verso l’addio: contatti avviati con il Boca JuniorsLa Joya valuta il ritorno in Argentina: la Roma studia il rinnovo al ribasso per giugno. Dybala si opera: addio Roma, il futuro è il Boca JuniorsPaulo Dybala si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio presso Villa Stuart, segnando quasi con certezza la fine del suo percorso alla... Approfondimenti e contenuti su Dybala Boca Juniors tentazione... Argomenti discussi: Futuro Dybala cosa sta succedendo con la Roma?. Dybala-Boca, si lavora per la fumata bianca. E anche Oriana spinge per il trasferimentoCon ogni probabilità stiamo assistendo agli ultimi mesi di Paulo Dybala con la maglia della Roma. Ecco i dettagli. siamolaroma.it Roma-Dybala, avventura al capolinea? La verità sul rinnovo e il Boca JuniorsRinnovo Dybala - Il finale di stagione si complica per la Paulo Dybala e per la Roma. L’argentino si ferma ancora proprio ... fantamaster.it