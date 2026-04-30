Roma | corteo per Gaza dopo il sequestro della nave umanitaria in mare

A Roma, tra il Colosseo e Piazza Venezia, si è svolto un corteo in solidarietà con Gaza, in seguito al sequestro della nave umanitaria Global Sumud. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno espresso il loro disappunto rispetto all’azione di sequestro in mare. Durante l’evento sono stati esposti cartelli e slogan per chiedere la liberazione della nave e il rispetto dei diritti umani nella regione.

? Cosa sapere Manifestazione a Roma tra Colosseo e Piazza Venezia per il sequestro nave Global Sumud.. Il coinvolgimento dell'italiano Tony Lapiccirella scatena nuove mobilitazioni a Bari e in Puglia.. A Roma il presidio davanti al Colosseo si è trasformato in un corteo che ha attraversato i Fori Imperiali verso Piazza Venezia e Piazza Santi Apostoli, con la partecipazione di numerosi attivisti a sostegno della Palestina. La mobilitazione romana ha i manifestanti percorrere le vie storiche cantando slogan che invocano la libertà palestinese dal fiume al mare, nonostante il tentativo delle forze dell’ordine di bloccare il passaggio in prossimità dell’Altare della Patria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: corteo per Gaza dopo il sequestro della nave umanitaria in mare Notizie correlate Petrolio ancora in corsa dopo il sequestro della nave iraniana, Wti +6,19%Il petrolio continua la sua corsa questa mattina dopo il sequestro della nave iraniana nello stretto di Hormuz da parte degli americani. Iran-Stati Uniti, tensione alle stelle dopo il sequestro della nave cargo. Teheran: “Ora rispondiamo”. Vola il prezzo del petrolioSale la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo il sequestro di una nave cargo nel Golfo dell’Oman . Altri aggiornamenti Temi più discussi: Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; 25 aprile a Roma: gli appuntamenti per la Liberazione; Manifestazione per Gaza non autorizzata, sette persone indagate dalla Procura; 25 aprile 1945 SEMPRE: Roma è partigiana e antifascista. Roma per la Flotilla, centinaia di persone alla manifestazione al Colosseo: Free Palestine, blocchiamo tuttoUn presidio al Colosseo è stato chiamato nelle ultime ore dopo l'intervento di Israele alla Global Sumud Flotilla: sono già centinaia le persone presenti ... fanpage.it Cortei e omaggi dal Centro alla periferia, il programma degli eventi per il 25 aprile nella CapitaleCon celebrazioni istituzionali e mobilitazioni che legano la Liberazione ai conflitti in corso, a partire da quello a Gaza, il 25 aprile a Roma si annuncia partecipato e attraversato da ... leggo.it Sotto Roma ci sono due laghi azzurri che nessuno conosceva fino al 2004. Non in qualche angolo remoto della città. Sotto il Colle Celio — a duecento metri dal Colosseo — esiste un sistema di gallerie scavate nel tufo che per quasi duemila anni nessuno ha - facebook.com facebook #Roma, si ferma #Zaragoza. Salta la #Fiorentina x.com