La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica dopo il sequestro di una nave cargo nel Golfo dell’Oman. Teheran ha dichiarato che risponderà a breve, mentre accusa Washington di aver compiuto un atto di pirateria armata e di aver violato il cessate il fuoco. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha registrato un aumento significativo.

Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo il sequestro di una nave cargo nel Golfo dell’Oman. Teheran ha annunciato che «risponderà presto», accusando Washington di aver compiuto «un atto di pirateria armata» e di aver «violato il cessate il fuoco». La minaccia di ritorsioni Secondo quanto riferito dal portavoce dello Stato maggiore iraniano, le forze armate della Repubblica islamica «reagiranno presto» adottando misure di ritorsione contro i militari americani. Il sequestro della nave, che secondo gli Usa stava tentando di forzare il blocco navale, ha ulteriormente aggravato il clima già teso tra i due Paesi. Petrolio in forte rialzo Le ripercussioni si sono fatte sentire anche sui mercati energetici.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran-Stati Uniti, tensione alle stelle dopo il sequestro della nave cargo. Teheran: “Ora rispondiamo”. Vola il prezzo del petrolio

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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