Caregiver per parenti e amici | a Ravenna il numero più alto di assistenti familiari over 50

A Ravenna si registra il numero più alto di assistenti familiari over 50. Molti di loro hanno passato anni a trovare il modo di gestire il lavoro e la cura dei genitori anziani, spesso con fatica. Ora, dopo la pensione, dedicano ancora qualche ora al giorno alla cura dei parenti, in un impegno che non si ferma mai.

Uno studio stima che in regione ci siano in 600.000 caregiver informali, persone che si prendono cura di parenti e amici anziani senza ricevere compensi Prima il difficile gioco di incastri tra il lavoro e le necessità crescenti di genitori anziani. Poi, dopo la pensione, il peso della cura che cresce ulteriormente, fino a occupare un paio di ore al giorno. È la vita di molti caregiver in Emilia-Romagna, persone che si occupano gratuitamente di assistere familiari, ma anche amici o vicini di casa. Si tratta, ed è quasi scontato, per lo più di donne sopra i 50 anni. Lo conferma un'indagine conoscitiva (Eras-Emilia-Romagna aging survey) realizzata da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Bologna guidato dal docente Marco Albertini all'interno del progetto Age-it, finanziato con fondi Pnrr.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

