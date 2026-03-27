I rappresentanti del movimento “Si Ponte” annunciano una manifestazione pubblica, la prima in diversi anni, per protestare contro il sottosviluppo nella città. L’appello è rivolto ai cittadini rimasti in silenzio, invitandoli a partecipare e a far sentire la propria voce nel centro cittadino. La mobilitazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni di sviluppo locale, con una presenza prevista in piazza.

Tra 24 ore la manifestazione a cui hanno aderito decine tra comitati, associazioni, sindacati e partiti politici. L'intervista sulle motivazioni dell'evento al presidente di Rete Civica Fernando Rizzo Questa volta sono i “Si Ponte” a scendere in piazza, a distanza di anni dall'ultima manifestazione organizzata in città. E il messaggio che vogliono lanciare sembra essere molto semplice: “Ci siamo anche noi”. Perché finora chi è dall'inizio favorevole all'opera è rimasto alla finestra, in attesa. Osservato speciale un governo che, dopo la brusca frenata imposta dalla Corte dei Conti, ha tutte le intenzioni di voler portare avanti l'iter e iniziare i lavori, almeno secondo l'ultimo cronoprogramma ipotizzato dall'ad della Stretto Pietro Ciucci, a fine 2026. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - I Si Ponte pronti a scendere in piazza: "Siamo stanchi del sottosviluppo, lanciamo un appello ai messinesi rimasti in silenzio"

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