Roma Capitale il sì della Camera sotto il segno dello scontro

La Camera ha approvato la riforma costituzionale, ma il voto si è svolto in un clima di tensione tra le forze politiche. Durante la seduta, la premier ha accusato il Pd di aver violato un patto, affermazioni che hanno acceso ulteriori scontri tra i gruppi. La discussione si è svolta con una forte presenza di polemiche, riflettendo un clima di forte divergenza tra le diverse anime dell’Assemblea.

La riforma costituzionale passa il primo esame, ma il clima è di rottura totale. Meloni attacca il Pd: "Patto violato, intese impossibili". Gualtieri prova a guardare avanti La Camera ha dato il primo via libera alla riforma che punta a modificare l’articolo 114 della Costituzione,conferendo alla Capitale poteri legislativi e risorse speciali. Tuttavia, il risultato politico è un paradosso: la legge avanza, ma il dialogo tra le forze che l’hanno sostenuta si è ufficialmente interrotto. Il punto di rottura è maturato intorno alle sei di sera, quando il Partito Democratico (insieme a Italia Viva) ha scelto la strada dell’astensione invece del voto favorevole.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma Capitale, il “sì” della Camera sotto il segno dello scontro The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Audiobook with Read-Along Text | Cori Samuel Edition Notizie correlate Leggi anche: Roma Capitale dello sharing ma il quadro è in chiaroscuro Poteri speciali, via libera dalla Camera per il Ddl Roma Capitale. Gualtieri: “Ora servono risorse”Un nuovo passo verso i pieni poteri, primo voto alla Camera sul Ddl Roma Capitale: 159 voti favorevoli, 33 contrari e 55 astenuti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità; Arrivano più poteri, Roma Capitale entra in Costituzione. Il Pd si astiene, stupore di Meloni; Riforma costituzionale per Roma Capitale, dichiarazione del Presidente Meloni; Roma Capitale, primo via libera a riforma costituzionale. Pd si astiene, Meloni: Amarezza e stupore. Sì a Roma Capitale ma il Pd si astiene, Meloni: sono stupitaTatticismi e gelosie condizionano i dem. La premier: Non rispettate gli impegni ... msn.com Primo sì a Roma Capitale, ma Meloni attacca il Pd: così la riforma saltaIl primo via libera alla Camera della riforma costituzionale diventa invece l'ennesimo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione e di distinguo ... huffingtonpost.it Con la riforma su Roma Capitale vogliamo dare alla città strumenti e poteri adeguati alla sua importanza. I romani meritano risposte più rapide, soluzioni più efficaci e un’amministrazione finalmente messa nelle condizioni di affrontare con maggiore efficacia i - facebook.com facebook Approvato il ddl Roma Capitale: il Pd si astiene sul testo di Gualtieri. Meloni furiosa: “Sleali”. Il sindaco “è incazzato nero”. A pesare la linea di Elly Schlein, che tradisce la riforma cara al primo cittadino. Di @zamnice26 x.com