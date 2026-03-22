Roma si presenta come una delle città più attive nel settore dello sharing, offrendo un'ampia gamma di mezzi come monopattini, biciclette, automobili e scooter. Questa varietà di opzioni attira numerosi utenti ogni giorno, grazie alla presenza di numerosi operatori che gestiscono il servizio. Tuttavia, il quadro complessivo mostra anche alcune criticità legate alla gestione e alla regolamentazione di queste flotte di veicoli condivisi.

Monopattini, biciclette, automobili e scooter. L'offerta di mezzi in sharing è ampia e non a caso, secondo il nono Rapporto nazionale dell'Osservatorio sharing mobility, nel 2025 la Capitale è stata la prima città italiana per numero di noleggi (13,2 milioni), in aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Ma scendendo nello specifico, non tutti gli operatori descrivono lo stesso quadro di crescita e soddisfazione. Ad esempio lo scooter sharing continua a crescere, con 1,5 milioni di noleggi l'anno - «Cooltra» ha infatti deciso di comprare altri 400 motorini, arrivando a duemila unità complessive - ma il discorso è diverso per il noleggio delle auto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma Capitale dello sharing ma il quadro è in chiaroscuro

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