Arrivano più poteri Roma Capitale entra in Costituzione Il Pd si astiene stupore di Meloni

La Camera ha dato il via libera alla riforma costituzionale che amplia i poteri di Roma Capitale. La proposta, approvata con il voto favorevole di una parte di maggioranza, ha visto l’astensione del Partito Democratico. La presidente del Consiglio ha commentato la decisione, mentre il leader dell’opposizione ha espresso sorpresa per il voto del suo partito. La riforma ora passa al Senato per ulteriori esami.

AGI - Primo via libera della Camera alla riforma costituzionale che attribuisce maggiori poteri a Roma Capitale. I voti a favore sono 159, i contrari 33 e 55 gli astenuti. Oltre alla maggioranza, hanno votato sì anche i deputati di Azione. Hanno invece votato contro Avs e M5s, mentre si sono astenuti i deputati di Iv e Pd. La riforma costituzionale - che passa ora all’ esame del Senato - modifica l’ articolo 114 della Costituzione inserendo Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica. In particolare, si stabiliscono le materie di competenza legislativa del nuovo ente e si prevede l’approvazione di una legge rinforzata dello Stato contenente l’ ordinamento di Roma Capitale e che stabilisce forme di decentramento amministrativo determinandone i principi.🔗 Leggi su Agi.it

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