In queste ore si discute dello scostamento di bilancio di Roma Capitale, mentre ieri si è tenuto il referendum sulla Giustizia. Il Partito Democratico ha mostrato una posizione netta su entrambe le questioni, evidenziando le sue scelte politiche e le posizioni assunte. La discussione pubblica si concentra sulle decisioni prese dai rappresentanti politici e sui temi affrontati in questi eventi recenti.

In queste ore lo scostamento di bilancio e Roma Capitale; ieri – politicamente parlando – il referendum sulla Giustizia. Tre questioni di primaria importanza per l’Italia, su cui il Pd ha dato prova con le sue scelte di preferire sempre, come si dice, la fazione alla Nazione. I tre casi sono particolarmente emblematici non solo per la portata dei provvedimenti, ma per il fatto che i dem, come corpo unico o nelle loro articolazioni interne, si sono sottratti a un atteggiamento di responsabilità aggrappandosi a dei pretesti: pur condividendo la sostanza hanno scelto di mettersi di traverso e, nel caso di Roma Capitale e del referendum, di fatto di affossare le riforme.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roma Capitale, bilancio, referendum: il Pd sceglie sempre la fazione (e il quadrante della “stupidità”)

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