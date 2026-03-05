Accordo FdI-Pd | riforma Roma Capitale rinviata per referendum

È stato raggiunto un accordo tra FdI e il Pd che ha portato al rinvio della riforma di Roma Capitale. La questione sarà affrontata nuovamente solo dopo il referendum sulla riforma Nordio. La decisione riguarda le modifiche costituzionali relative alla città e la loro sospensione fino a data da definirsi. La situazione si sblocca temporaneamente in attesa dell’esito del voto referendario.

I meloniani hanno bisogno dei voti dei dem per approvare la riforma costituzionale che farà legiferare il Campidoglio evitando un altro referendum dall'esito nefasto. Ma l'emendamento "autonomista" della Lega ha spaccato il Pd e il campo largo (Avs e 5 stelle sono contrari al ddl costituzionale). Così sarà tutto rinviato a dopo il voto sulla riforma Nordio Alla fine l’accordo c’è: per la riforma costituzionale di Roma Capitale è tutto rinviato. Se ne riparlerà dopo il referendum sulla riforma Nordio. La maggioranza, dopo un iniziale diniego, ha infatti accolto ieri la proposta del Pd che chiedeva di rinviare la discussione degli emendamenti al provvedimento, che si trova in questo momento nella commissione Affari costituzionali della Camera, alla settimana prossima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

