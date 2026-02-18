Roma est riparte dallo sport | Borgata Gordiani rinasce e ridà vita al campo di Quarticciolo dopo un decennio di degrado

Roma est torna a vivere grazie allo sport: Borgata Gordiani ha deciso di riqualificare il campo di Quarticciolo, lasciato in stato di abbandono per dieci anni. La mancanza di interventi aveva trasformato l’area in un luogo di degrado, spesso utilizzato come discarica abusiva. Ora, con il recupero dell’impianto di via Prenestina 521, i residenti potranno tornare a praticare calcio e attività all’aperto. La riapertura rappresenta un passo importante per il quartiere, che si prepara a riaccogliere giovani e famiglie.

Rinasce il Campo di Quarticciolo: Borgata Gordiani si fa carico di un decennio di abbandono. Dopo dieci anni di degrado e abbandono, il campo da calcio di via Prenestina 521, nel cuore di Roma est, tra i quartieri di Quarticciolo e Tor Sapienza, riapre i battenti. L’area, simbolo di un’opportunità mancata per i residenti, è stata assegnata a Borgata Gordiani, una scuola di calcio popolare che ha vinto un bando del municipio V. Un progetto nato dal basso, sostenuto da una raccolta fondi e dall’impegno di attivisti e cittadini, che mira a restituire un importante punto di aggregazione alla comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

