Roma Vegan Festival 2026

Dal 1 al 3 maggio, la Città dell’Altra Economia di Roma ospita il Roma Vegan Festival 2026, un evento che riunisce aziende, associazioni e appassionati del settore. Durante i tre giorni si svolgono dimostrazioni culinarie, conferenze e attività dedicate alla promozione di uno stile di vita vegano. L’evento si svolge in un’area dove sono presenti stand, laboratori e momenti di confronto su tematiche legate alla sostenibilità e al benessere animale.

Il Festival sarà un luogo di incontro e ispirazione, dove rispetto, creatività e responsabilità si trasformano in esperienze concrete. L'evento è un'occasione per le aziende e per le associazioni di questo settore per farsi conoscere, avere visibilità, entrare in contatto tra loro e fare rete. Per il pubblico, un'occasione concreta per sostenere un'intera filiera che è cresciuta tanto negli ultimi anni ma che è ancora lontana dal godere del sostegno pubblico riservato alle grandi aziende della grande distribuzione. Oltre 100 artigiani green. Più di 100 artigiani provenienti da tutta Italia porteranno al Festival le loro creazioni: oggetti che raccontano storie di etica, sostenibilità e innovazione, frutto di un lavoro che unisce bellezza e responsabilità. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Leggi anche: A Calenzano arriva il RifugiAmo Vegan Festival Roma Film Music Festival 2026: V° edizioneRoma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco... Vegan parmesan in 60 seconds! Una raccolta di contenuti su Roma Vegan Festival Argomenti discussi: Passeggiata letteraria e botanica a Villa Ada con vegan pic nic; TTS Street Food Tour – Torresina • Lazio / Roma • 20/03/2026 - 22/03/2026.