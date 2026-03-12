Maltempo a Roma piove dentro l’aeroporto di Fiumicino | il video del terminal allagato

Giovedì 12 marzo un temporale improvviso ha investito Roma, causando allagamenti e disagi alla circolazione in più quartieri. All’interno dell’aeroporto di Fiumicino si sono verificati accumuli d’acqua, con un video che mostra il terminal allagato e i locali invasi dall’acqua. La forte pioggia ha provocato rallentamenti e problemi nelle attività aeroportuali, creando disagi tra i passeggeri.

Un improvviso temporale su Roma ha colpito la capitale nella giornata di giovedì 12 marzo, provocando allagamenti, disagi alla circolazione stradale e forti rallentamenti in diversi quartieri. In pochi minuti una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta sulla città, accompagnata in alcune zone da grandine, soprattutto nei quartieri della Roma sud e nelle aree del litorale romano. Le forti piogge che si sono abbattute questa mattina su Roma e sul litorale hanno causato anche alcune infiltrazioni di acqua nei terminal 1 e 3 dell'aeroporto di Fiumicino. L'ondata di maltempo è arrivata rapidamente, sorprendendo molti cittadini e trasformando diverse strade in veri e propri corsi d'acqua.

