Una serata dedicata al jazz che combina musica dal vivo, narrazioni e arti visive. L’evento mira a far conoscere le radici di questo genere musicale e il suo rapporto con la storia e la società. Durante la manifestazione, si alternano performance musicali e interventi che approfondiscono l’evoluzione del jazz nel tempo. L’iniziativa offre un’esperienza integrata tra diversi linguaggi artistici.

Un viaggio tra musica, racconto e arti visive per riscoprire le origini del jazz e il suo legame con la storia e la società. È questo il cuore di “Storie di Jazz – da New Orleans alla Romagna”, l’evento in programma al Jazzamore per giovedì 26 marzo. Ad arricchire ulteriormente l’evento sarà la mostra “Jazz Design” dell’illustratrice Valentina Ferrucci e curata da Davide Boschini. Il percorso espositivo nasce da una ricerca storico-artistica sulla nascita della civiltà del jazz e si sviluppa attraverso una serie di poster dedicati agli anni d’oro di New Orleans. Le opere conducono il pubblico all’interno del distretto di Storyville, luogo simbolo in cui musica, spettacolo e vita notturna si intrecciavano tra locali, cabaret e ambienti che hanno dato origine a una nuova forma espressiva. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Musica dal vivo, arte e racconti per una serata tutta pensata a riscoprire le origini del jazz

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