Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto Mondello Festival e street food | cosa fare nel weekend del Primo Maggio

Nel fine settimana del Primo Maggio, numerose iniziative si svolgono nella zona, tra cui concerti di artisti noti e eventi culturali. Rocco Hunt e Nina Zilli saranno sul palco durante il Mondello Festival, mentre si svolgono anche feste religiose dedicate al Santissimo Crocifisso, con artisti e musica dal vivo. Inoltre, sono previste aperture gratuite di siti culturali e iniziative all'aperto come grigliate e street food lungo le vie della città.

Dalle tradizionali grigliate all'aria aperta all'aperitivo itinerante che celebra lo street food, dalla festa religiosa in omaggio al Santissimo Crocifisso, che porta a Monreale anche artisti di famosi come Rocco Hunt e Nina Zilli, ai siti culturali aperti e gratuiti in occasione della prima.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: Rocco Hunt e Nina Zilli in concertoDopo un anno di sospensione, Monreale rilancia uno dei suoi eventi più identitari tra memoria, fede e grande partecipazione popolare. Concerto Primo maggio, feste in spiaggia e Cilea Music Express: cosa fare nel weekend a Reggio CalabriaAl via il primo weekend di maggio con la guida agli eventi clou del fine settimana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto; Concertone Primo Maggio, l'elenco dei cantanti e la scaletta: gli ultimi annunci; Primo Maggio, anche Rocco Hunt, Brancale e Bambole di Pezza al Concertone; Ecco il cast del Primo maggio 2026. Siracusa News. . San Sebastiano a Melilli, in piazza Rocco Hunt e Francesco Renga ospiti della serata. In studio con Giuseppe Carta, sindaco di Melilli e Cristina Elia, vicesindaco - facebook.com facebook