Concerto Primo maggio feste in spiaggia e Cilea Music Express | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria
Il primo weekend di maggio a Reggio Calabria si presenta ricco di eventi, tra cui il concerto per la Festa dei Lavoratori all’Arena dello Stretto Ciccio Franco, che vedrà esibirsi artisti noti del panorama musicale. Oltre alla musica, sono previste feste in spiaggia e l’atteso Cilea Music Express, una manifestazione culturale dedicata alla musica e alle tradizioni locali. La città si prepara a vivere un fine settimana all’insegna di musica e divertimento.
Al via il primo weekend di maggio con la guida agli eventi clou del fine settimana. Torna il concertone dell'1 maggio all'Arena dello Stretto Ciccio Franco con grandi nomi del panorama musicale. Bellezza e natura ancora protagonisti delle escursioni di Adorno Day. E ancora per l'1 maggio live.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Dal 1990, il Concerto del Primo Maggio di Roma è l'appuntamento imperdibile per chi ama la musica dal vivo. Un evento gratuito, che ogni anno richiama centinaia di migliaia di spettatori e viene trasmesso in diretta su RAI 3 e RAI Radio2. Promos - facebook.com facebook
Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon sono i conduttori del Concerto del Primo Maggio ift.tt/AtPFbwx x.com