Concerto Primo maggio feste in spiaggia e Cilea Music Express | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Il primo weekend di maggio a Reggio Calabria si presenta ricco di eventi, tra cui il concerto per la Festa dei Lavoratori all’Arena dello Stretto Ciccio Franco, che vedrà esibirsi artisti noti del panorama musicale. Oltre alla musica, sono previste feste in spiaggia e l’atteso Cilea Music Express, una manifestazione culturale dedicata alla musica e alle tradizioni locali. La città si prepara a vivere un fine settimana all’insegna di musica e divertimento.