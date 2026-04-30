Raffaele, tifoso dell’Inter, lavora come autista di arbitri. È un uomo milanese nato nel 1958 che vive a Bergamo. In passato ha collaborato con l’Atalanta, una squadra locale. Da circa quindici anni si occupa di accompagnare gli arbitri durante le partite, svolgendo il ruolo di tassista per i fischietti. La sua presenza è nota tra chi frequenta gli stadi e le strutture sportive della zona.

Si chiama Raffaele e tifa Inter. L’autista degli arbitri è un signore milanese classe ’58, che vive a Bergamo (dove in passato è stato alle dipendenze dell’Atalanta) e da cinque lustri fa il tassista dei nostri “fischietti“. "In 25 anni ne ho conosciuti tanti, iniziai con un certo Collina. Se stai zitto lavori tanto.", dice con tono scherzoso. Ci racconta la sua giornata “tipo“ nel weekend? "Sempre la stessa. Mi muovo fra Milano, Bergamo e Monza. Passando da un aeroporto all’altro, in qualche caso dalla stazione, e poi il tragitto hotel-Lissone, al Centro Var. Gli arbitri restano lì per la partita e dopo 3-4 ore io o i miei quattro colleghi andiamo a riprenderli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Rocchi e gli altri, brave persone"

Sfido a DUELLO su Steal a brainrot per ottenere SKIBIDI TOILET OG!

Notizie correlate

Leggi anche: Caso Rocchi, il legale D’Avirro: “Contestano un concorso di più persone ma non dicono chi sono gli altri”

Riapre lo storico Bar San Calisto, Carl Brave canta col megafono: marea di persone a TrastevereDopo poco più di un mese di lavori riapre il Bar San Calisto: per l'evento a Trastevere folla di persone e Carl Brave che si esibisce con un megafono.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Rocchi e gli altri, brave persone; Trentalange, il legale Venne messo in condizioni di dimettersi, l'Aia ha perso un ottimo rappresentante.

Rocchi e gli altri, brave personeParla l’autista degli arbitri, interrogato dal pm: Qualcuno vuole fare del male al designatore. La lite? Io c’ero ... sport.quotidiano.net

Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: oggi Gervasoni sentito dai PM, le ultime newsLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e su Gianluca Rocchi. Oggetto delle indagini, il sistema delle designazioni pilotate emerso dalle intercettazioni e dagli interrogatori con riferimento ai dire ... fanpage.it

Juve-Verona, il Var di Inter-Roma! Arbitro designato senza Rocchi: la scelta di Tommasi - facebook.com facebook

Caso #Rocchi #Garlando duro x.com