Caso Rocchi il legale D’Avirro | Contestano un concorso di più persone ma non dicono chi sono gli altri

L’avvocato di Gianluca Rocchi ha risposto alle accuse, evidenziando che nel procedimento vengono contestate responsabilità a più persone, ma senza indicare chiaramente chi siano gli altri coinvolti. La difesa ha sollevato un'eccezione sulla mancanza di nomi specifici degli imputati, puntando su un aspetto tecnico che potrebbe influenzare il corso dell’indagine. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento in corso presso la Procura di Milano.