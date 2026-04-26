Caso Rocchi il legale D’Avirro | Contestano un concorso di più persone ma non dicono chi sono gli altri
L’avvocato di Gianluca Rocchi ha risposto alle accuse, evidenziando che nel procedimento vengono contestate responsabilità a più persone, ma senza indicare chiaramente chi siano gli altri coinvolti. La difesa ha sollevato un'eccezione sulla mancanza di nomi specifici degli imputati, puntando su un aspetto tecnico che potrebbe influenzare il corso dell’indagine. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento in corso presso la Procura di Milano.
L’avvocato Antonio D’Avirro, legale di Gianluca Rocchi, passa al contrattacco. E lo fa con un argomento tecnico che, se fondato, potrebbe mettere in seria difficoltà l’impianto accusatorio della Procura di Milano. Il punto è semplice: se contesti un concorso in frode sportiva, devi dire con chi. E nelle contestazioni mosse a Rocchi, secondo il suo avvocato, gli altri soggetti del presunto accordo non vengono indicati. “Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate”, ha dichiarato D’Avirro. “Io non ho mai visto che l’altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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