Rocca San Giovanni | conti comunali in ordine approvato il regolamento per regolarizzare debiti tributari non pagati

Il consiglio comunale di Rocca San Giovanni ha approvato mercoledì 29 aprile un nuovo regolamento che permette ai cittadini di regolarizzare debiti tributari non pagati. La misura prevede l’azzeramento di sanzioni e interessi sui tributi non versati, offrendo un’opportunità di definizione agevolata delle entrate comunali. La decisione mira a mettere in ordine i conti del Comune e facilitare il pagamento delle somme dovute.

Il consiglio comunale di Rocca San Giovanni ha approvato, nella seduta di mercoledì 29 aprile, il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, una misura che consente ai cittadini di regolarizzare debiti tributari non pagati, con l’azzeramento di sanzioni e interessi, in.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Rocca San Giovanni approva il nuovo regolamento edilizio: innovazione e tutela per lo sviluppo sostenibile del territorioL'aggiornamento era atteso da oltre vent’anni, dato che il precedente intervento risale al 2004, e si è reso necessario dall’evoluzione normativa e... San Cataldo. Entrate comunali, definizione agevolata: il Comune lavora al regolamento. “Più ordineSan Cataldo si prepara a introdurre una definizione agevolata per le entrate comunali, una misura resa possibile dalla Legge di bilancio del 2026.