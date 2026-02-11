San Cataldo Entrate comunali definizione agevolata | il Comune lavora al regolamento Più ordine

San Cataldo si muove per mettere ordine nelle entrate comunali. Il Comune sta lavorando alla stesura di un regolamento per la definizione agevolata delle tasse e dei tributi locali, in vista delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026. L’obiettivo è facilitare i pagamenti e recuperare i crediti inevasi, con un occhio di riguardo alle esigenze dei cittadini. Nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale annuncerà i dettagli e le modalità di applicazione.

San Cataldo si prepara a introdurre una definizione agevolata per le entrate comunali, una misura resa possibile dalla Legge di bilancio del 2026. L'iniziativa, discussa in Consiglio comunale e supportata da un confronto con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta, mira a favorire la regolarizzazione spontanea dei contribuenti e un recupero più efficiente delle risorse per l'ente locale. Il Comune di San Cataldo ha intrapreso un percorso di analisi tecnica per l'implementazione di questa novità legislativa. Il confronto con l'Ordine professionale di Caltanissetta, si è rivelato fondamentale per valutare l'ampio spettro di entrate che potrebbero beneficiare di questa definizione agevolata. Il presidente dell'Ordine, dott. Giuseppe Lacagnina, ha confermato da parte sua, la disponibilità propria e dell'Ordine a collaborare con il Comune, fornendo supporto tecnico e interpretativo.

