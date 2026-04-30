Roberto Baggio sbarca su TikTok | il primo video è già virale

Roberto Baggio ha aperto un nuovo profilo su TikTok, annunciando la sua presenza con un video in cui saluta i follower. Il primo video ha già riscosso grande successo, diventando virale in poche ore. Si tratta del suo debutto sulla piattaforma social, dove ha condiviso un messaggio diretto ai giovani utenti. La sua presenza su TikTok rappresenta un nuovo modo per connettersi con il pubblico più giovane.

"Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok": con queste parole Roberto Baggio sbarca sulla piattaforma. E il primo video è già virale: l'ex calciatore fa dei palleggi in un campo, con un finale a sorpresa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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