Un celebre ex calciatore italiano ha condiviso un video su TikTok in cui esegue un palleggio, colpendo accidentalmente un vetro e rompendo il manufatto. Il video ha rapidamente circolato sulla piattaforma, diventando virale. La presenza di calciatori noti su TikTok è aumentata negli ultimi mesi, con alcuni che condividono momenti di allenamento e svago. La piattaforma continua a essere uno spazio di confronto tra sportivi e pubblico.

Il calcio è sempre più social e TikTok è una delle piattaforme più amate dai calciatori. Dopo le grandi stelle internazionali come Vinícius Jr. e Lamine Yamal, anche le icone del passato decidono di sbarcare sulla piattaforma, e l'ultimo a farlo è Roberto Baggio. Con un video a sorpresa, il Pallone d'Oro 1993 ha stupito piacevolmente i fan, facendo il suo esordio sul social cinese. Un filmato di pochi secondi in cui lo si vede sul prato intento a palleggiare con la sicurezza e l'eleganza che lo contraddistinguono. L'ex calciatore conclude l'esercizio con un calcio, ma non diretto verso una porta. Il pallone va fuori dalla scena, ma si ode chiaramente un rumore di vetro che va in frantumi, seguito da un urlo femminile che suona proprio come: "Roby!".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roberto Baggio sbarca su TikTok: palleggio e vetro rotto, il video è virale

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