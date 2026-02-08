Chivu non carica di pressioni Inter-Juve | Una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre
Dopo la vittoria schiacciante contro il Sassuolo, Chivu si prepara per il derby d’Italia senza stressarlo troppo. Il suo messaggio è chiaro: per lui, Inter-Juve è come qualsiasi altra partita, nessuna pressione in più, solo tre punti in palio. Il difensore romeno vuole mantenere i piedi per terra e concentrarsi sul campo, senza farsi prendere dall’ansia. La sfida tra le due big si avvicina, ma lui preferisce affrontarla con calma e serenità.
Dopo la roboante vittoria per 5-0 dell'Inter in casa del Sassuolo, Chivu è già proiettato verso il derby d'Italia con la Juventus ma non vuole caricarlo di pressioni ulteriori: "Inter-Juve è una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre".🔗 Leggi su Fanpage.it
Chivu: “La percentuale scudetto è ancora a zero. Inter-Juventus è una partita come tutte le altre disputate, con tre punti in palio”
L’allenatore dell’Inter, Christian Chivu, ribadisce che non si può parlare di scudetto in questo momento.
Contra verso Inter Milan: «Il derby a Milano non è una partita come le altre, Chivu è un amico e gli auguro il meglio ma domenica tiferò…»
