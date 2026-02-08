Chivu non carica di pressioni Inter-Juve | Una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre

Dopo la vittoria schiacciante contro il Sassuolo, Chivu si prepara per il derby d’Italia senza stressarlo troppo. Il suo messaggio è chiaro: per lui, Inter-Juve è come qualsiasi altra partita, nessuna pressione in più, solo tre punti in palio. Il difensore romeno vuole mantenere i piedi per terra e concentrarsi sul campo, senza farsi prendere dall’ansia. La sfida tra le due big si avvicina, ma lui preferisce affrontarla con calma e serenità.

