Le donne trans sono donne | la destra italiana si spacca sulla risoluzione Ue Vannacci | Siamo alla follia

La divisione tra i rappresentanti di destra al Parlamento europeo nasce dalla proposta di riconoscere le donne trans come donne. La questione ha diviso i partiti, con alcuni che contestano l’affermazione, definendola una

La maggioranza di destra si spacca al Parlamento Ue sulla risoluzione che afferma "l'importanza del pieno riconoscimento delle donne trans come donne". Gli eurodeputati di Fdi e Lega, insieme a Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), votano contro, ma alcuni europarlamentari di Forza Italia si sono espressi a favore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti discussi: Le atlete transgender sono avvantaggiate fisicamente?; Alta Corte inglese, le donne trans possono usare i bagni riservati alle donne ma non sul posto di lavoro; Maternità trans: non più un desiderio proibito ma ancora un percorso a ostacoli; A Torvaianica c'è una comunità di donne trans che è una piccola rivoluzione.

Le atlete transgender sono avvantaggiate fisicamente? - Focus.itDopo la terapia ormonale, forma fisica e capacità aerobica si equivalgono nelle atlete trans e cisgender. Le prime non hanno prestazioni superiori. focus.it

Il Parlamento europeo ha chiesto all’ONU il pieno riconoscimento delle donne transLa risoluzione è stata adottata con 340 voti favorevoli, 141 contrari e 68 astenuti. Dall'Italia Pro Vita parla di documento agghiacciante, manifesto ideologico intriso di istanze abortiste, pro-Lgbt ... gay.it

#AmicieNemici | Dalla scissione di Vannacci al cuore della Costituzione: il punto sull'Italia che cambia L'attualità politica corre veloce e questa settimana ad "Amici e Nemici" abbiamo deciso di analizzarla attraverso le voci di donne che hanno segnato - facebook.com facebook