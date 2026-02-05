Prata di Pordenone batte Brescia 3-1 e conquista la finale di Coppa Italia A2 per il secondo anno di fila. La squadra di coach Tinet ha mostrato solidità e determinazione, superando un avversario difficile e portando a casa una vittoria importante. La semifinale si è giocata con intensità e un buon ritmo, lasciando il pubblico entusiasta per la finale già in vista.

Nel contesto della Coppa Italia di volley, la semifinale tra Consoli Sferc e Tinet Prata ha offerto una prestazione di alto livello tecnico accompagnata da contenuti di grande intensità. La partita ha visto una reazione di carattere e una rimonta significativa, che ha aperto la strada alla finale della manifestazione. Il primo parziale si è aperto con Brescia in campo dominante al servizio, grazie a un doppio ace di Tondo che ha segnato il punteggio iniziale 1-3. La squadra lombarda ha preso fiducia grazie a Mancini, capobattitori, e ha allungato fino a +5, chiudendo 18-25 con un finale affidato all’ex giocatore Lucconi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Prata di Pordenone supera Brescia 3-1 e vola in finale di Coppa Italia A2 per il secondo anno di fila

