Guarda le semifinali e la finale della Coppa Italia in diretta su LBA TV Sky Sport e in chiaro su Cielo

La Coppa Italia di basket ha portato le semifinali e la finale nelle case degli appassionati, con le partite trasmesse in diretta su LBA TV, Sky Sport e in chiaro su Cielo. Le partite si sono svolte al PalaAlpitour di Torino, attirando un vasto pubblico davanti agli schermi di tutta Italia. Gli spettatori hanno potuto seguire gli incontri senza dover uscire di casa, sfruttando diverse piattaforme televisive.

Questo aggiornamento descrive la copertura televisiva di due appuntamenti chiave del basket nazionale, evidenziando i canali disponibili, le opportunità di visione gratuita e la valorizzazione del vivaio attraverso la IBSA NextGen Cup U19. L'offerta consente di seguire l'intera Coppa Italia LBA con accesso prioritario alle fasi iniziali e di assistere alle manches decisive tramite canali gratuiti o a pagamento, offrendo al pubblico una visione completa delle competizioni e dei talenti emergenti. La Coppa Italia LBA sarà trasmessa integralmente su LBA TV e su Sky Sport, con i quartI di finale gratuiti disponibili su LBA TV.